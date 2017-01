Monique Dionne, les retrouvailles

À l’image de la dernière saison touristique, 2016 fut une année chargée, où les dossiers se sont succédés, mais où le succès comme les touristes a été au rendez-vous pour la directrice générale de Tourisme Rivière-du-Loup, Monique Dionne. Cette dernière a accepté de partager avec nous ce qui fait de la période des Fêtes un moment si magique.

«La période des Fêtes, c’est un des plus beaux moments de l’année pour moi. J’ai gardé cette magie que j’avais lorsque j’étais petite. Les décorations de Noël, les petites douceurs, les cadeaux, mais surtout les réunions de famille ont marqué mon enfance. Je n’oublierai jamais ces réveillons de Noël passés chez mes grands-parents où toute la famille se réunissait. Les montagnes de manteaux, la nourriture en abondance, les jeux et les histoires qui n’en finissaient plus. Que de bons souvenirs. Encore aujourd’hui, j’affectionne particulièrement ces moments. Mais cette fois, c’est moi qui reçois! J’essaie de faire plaisir à chacun avec leurs plats préférés. Je commence à cuisiner à la mi-décembre pour y arriver et heureusement, j’ai encore le bonheur d’avoir ma mère pour venir m’aider. Je partage aussi ces moments avec mes sœurs et frères et bien entendu mes enfants à qui je passe peu à peu le flambeau. Cette année, ce sera particulier puisque Noël marquera aussi le retour de ma fille qui est maintenant aux études à l’extérieur. On passera deux semaines ensemble! Quel bonheur de prendre une pause et de retrouver les siens! Bien sûr, j’en profiterai aussi pour faire plaisir à ceux que j’aime avec des beignes, des sucres à la crème ou autres. C’est une tradition importante qui va bien au-delà des mots. C’est un plaisir qui n’a pas de prix. Du haut du ciel, mon père doit être fier de moi! C’est lui qui m’a légué ce sens du partage et du don de soi…Joyeux Noël!»