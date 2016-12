Vincent More, le ski dans le Jura

Diplômé en commerce international, originaire du Jura français, Vincent More est maire de Notre-Dame-du-Portage depuis 2013. Il est aussi copropriétaire de Nokomis, une entreprise spécialisée en exportation de sirop d’érable où il agit à titre de dirigeant. Les dossiers ont été nombreux cette année, tant pour la localité portageoise que dans le domaine acéricole. M. More a accepté de partager l’un des ses meilleurs souvenirs de Noël.

«Mes meilleurs souvenirs de Noël se passent dans mon pays d’enfance soit le Jura Français. Avec mon frère jumeau, durant toute mon enfance, on passait notre période des fêtes les skis de fond au pied (peau de phoques) à faire du hors piste dans les forêts et vallées jurassiennes à respirer le bon air et s’imprégner de la magie des montagnes jurassiennes !! Chaque soir, mon père faisait un bon feu dans l’âtre et on faisait des parties de cartes. Pas de gros cadeaux de noël, un noël simple, intemporel, à mille lieux de la société de consommation qui nous fait parfois oublier que le bonheur se trouve toujours dans les choses simples !! Joyeux noël à tous.»