Le Comité de santé de l'Île Verte lance sa campagne

La campagne de financement visant à acquérir pour doter l’Île Verte d’un traineau d’évacuation médical de modèle «Labrador» est lancée depuis le 22 décembre dernier. L’objectif est d’amasser la somme de 4 000 $ d'ici le 20 janvier prochain.

Léonce Tremblay, président d’honneur de la campagne, rappelle «que la motoneige est le principal moyen de transport utilisé pour les déplacements sur l’île au cours de la période hivernale. Ainsi, cet équipement, muni de suspensions et tiré par une motoneige, répond à nos besoins».

Également, selon Paul Arsenault, infirmier au dispensaire de l’Ile Verte, «cet équipement permettra aux infirmiers, infirmières et premiers répondants en postes d’effectuer des déplacements d’urgence sur l’île, ainsi que des transferts médicaux sur le pont de glace et ce, plus facilement, plus rapidement et plus sécuritairement.»



La contribution du plus grand nombre est essentielle et le comité de santé de l’île Verte fait tout particulièrement appel à la générosité de la population régionale. Les personnes désireuses d’effectuer une contribution peuvent acquitter leur paiement en se rendant sur le site : https://untraineaupourlile.wordpress.com/ ou en transmettant un chèque à Municipalité Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.