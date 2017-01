Rétrospective de l'actualité : juillet et août

Voici les textes de la catégorie «Actualités» qui ont retenu votre attention tout au long de l’année 2016, des mois de juillet et août.

JUILLET

Saint-Clément devient la première Municipalité amie des enfants au Bas-Saint-Laurent

Le Carrefour action municipale et famille (CAMF), en collaboration avec UNICEF Canada, a procédé à l’octroi de l’accréditation Municipalité amie des enfants (MAE) à la municipalité de Saint-Clément. L’accréditation a été officiellement remise lors des festivités de la Saint-Jean de la municipalité.

La Ville reporte les travaux de la rue Hôtel-de-Ville à l’an prochain

La Ville de Rivière-du-Loup retournera finalement à la table à dessin concernant le projet de réaménagement de la rue Hôtel-de-Ville. Le maire Gaétan Gamache en a fait l’annonce lors de la dernière séance du conseil municipal, ce lundi 4 juillet. Le projet est donc « reporté en 2017 et le ''statu quo'' n’est pas viable », a-t-il admis.

Un Louperivois victime d’une fraude sur le Web

Un résident de Rivière-du-Loup est pris dans un engrenage infernal après avoir commandé ce qu’il croyait être des échantillons gratuits de crème anti-âge. Sarto Joncas, 85 ans, s’est plutôt retrouvé avec des centaines de dollars en frais sur sa carte de crédit.

Une catastrophe toujours bien en mémoire

Le 10 juillet 1966, c’était la catastrophe à Cabano. Le moulin Fraser, poumon économique de la petite municipalité témiscouataine, est complètement ravagé par les flammes. Alors jeune adulte, Ghislain Nadeau est l’un des premiers ouvriers, avec son père, à se rendre sur le site. Récit d’une journée cauchemardesque.

Le Centre commercial Rivière-du-Loup rayonne sur la scène canadienne

Le Centre commercial Rivière-du-Loup figure parmi les finalistes du prestigieux concours de l’International Council of Shopping Centers (ICSC): ICSC CANADIAN SHOPPING CENTRE AWARDS. Il s’agit d’un concours annuel parmi tous les centres commerciaux du Canada qui souligne la performance et les hauts standards de qualité de ceux-ci.

Wine Spectator : Chez Antoine garde sa deuxième coupe

La qualité de la carte des vins et des accords mets/vins du restaurant Chez Antoine est de nouveau saluée, voire applaudie. Pour une deuxième année consécutive, le prestigieux magazine Wine Spectator a remis à l’établissement de Rivière-du-Loup la reconnaissance « Best of Award of Excellence ».

Témiscouata-sur-le-Lac fait officiellement sa demande d’aide financière

Le 27 juillet dernier, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a déposé officiellement une demande d’aide financière pour son projet de mise aux normes du Centre sportif et d’évènements, mieux connu sous l’appellation Aréna régional Jacques Dubé. La facture totale est de plus de 14 millions de dollars.

AOUT

Philippe Noël présente une conférence à l'Université Harvard

Philippe Noël, un étudiant de la région, a remporté le 3 aout le concours TEDxHarvardCollege Prefrosh/Graduate Speaker lui permettant de présenter une conférence sur sa recherche portant sur la biométhanisation au Sanders Theatre de l'Université Harvard aux États-Unis. Il a gagné sa place avec plus de 1 900 votes en sa faveur.

Imposante foule pour le 14e RDL Auto Expo

De belles voitures qui reluisent, des moteurs qui grondent, des passionnés en discussion...la 14e présentation du RDL Auto Expo Ray Réfrigération en a offert pour tous les gouts aux amateurs de bolides et de tuning. Ceux-ci ont d’ailleurs répondu à l’appel, inondant la rue Lafontaine pendant plusieurs heures, le dimanche 7 aout.

Yvan L’Heureux à la rencontre de ses limites

La quête spirituelle du Louperivois Yvan L’Heureux a pris un nouvel élan alors qu’il a complété la course d’endurance Transpyrenea de près de 900 kilomètres dans la chaine de montagnes des Pyrénées, en deux semaines.

Club Appalaches : le parc éolien Nicolas-Riou améliorera l’accès aux terres publiques

L’implantation du parc éolien Nicolas-Riou dans la MRC des Basques marque le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire du Club Appalaches et de ses droits superficiaires sur les terres publiques dans la région des Basques.

Un vaste projet de regroupements municipaux à l’étude

Le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, a confirmé l’information rendue publique par le Réseau d’information sur les municipalités qu’un vaste projet de regroupements municipaux est à l’étude.

2016, une bonne année pour la Distillerie Fils du Roy

L’année 2016 s’avère bonne pour Jonathan Roy, copropriétaire de la distillerie Fils du Roy de Saint-Arsène. Après avoir obtenu la médaille d’or à une compétition internationale pour son gin Thuya, voilà que son spiritueux sera un produit régulier sur les tablettes de la Société des alcools du Québec (SAQ).