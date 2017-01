Rétrospective de l'actualité : mai et juin

Voici les textes de la catégorie «Actualités» qui ont retenu votre attention tout au long de l’année 2016, des mois de mai et juin.

MAI

Le député-ministre Jean D’Amour a confirmé l’octroi, le lundi 2 mai, d’une subvention de 300 000 $ à la Compagnie de navigation des Basques pour couvrir une partie des travaux que devra subir le traversier l'Héritage 1 de Trois-Pistoles dans les prochaines semaines.

L’ex-conseiller municipal Jérôme LaViolette-Côté, qui s’était engagé à rembourser le salaire qu’il avait touché lors de 90 jours d’absence au conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup, a finalement tenu parole.

Cette année encore, l’équipe de Richard Juneau, propriétaire des restaurants McDonald du KRTB, s’est surpassée dans le cadre du Grand McDon qui s’est déroulé le mercredi 4 mai à Témiscouata-sur-le-Lac, Rivière-du-Loup et La Pocatière. Pas moins de 84 814 $ ont été amassés.

Le conseil municipal de Rivière-du-Loup a finalement approuvé, le lundi 9 mai, un règlement modifiant le zonage à l’entrée Ouest de la ville. Les commerces de vente au détail d’alimentation, comme le Bulk Barn par exemple, peuvent désormais s’y installer.

Les commissions scolaires du Fleuve-et-des-Lacs et de Kamouraska – Rivière-du-Loup bénéficieront de 4 580 611 $ dans le cadre de 14 projets afin d’assurer le maintien en bon état d’établissements scolaires de leur territoire respectif.

C’est le député et ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean D'Amour qui en a fait l’annonce vendredi matin à Saint-Pascal. Au total, plus de 10,2 M$ pour 51 projets ont été octroyés dans tout le Bas-Saint-Laurent.

Faute de ressources d’hébergement pour son fils de 24 ans vivant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), Isabelle Marquis, de Rivière-du-Loup, prend les choses en main. Avec l’aide d’un groupe de parents, elle compte ouvrir les portes d’un centre de santé spécialisé pour combler ce besoin grandissant dans la région.

Au pied du lac Pohénégamook, dans un ancien presbytère, se cache le Secret des Dieux, une toute nouvelle microbrasserie qui a ouvert ses portes le 19 mai.

Née de l’initiative du maitre-brasseur Daniel Blier, et des sœurs Nellie et Véronique Levasseur, l’établissement offrait pour son ouverture cinq sortes de bières brassées localement, soit une blonde américaine, une rousse, une blanche belge, une noire (Stout) et une Session IPA.

Les partisans et les joueurs des 3L de Rivière-du-Loup ont célébré en bonne et due forme la victoire de l'équipe locale de la Ligue nord-américaine de hockey ce dimanche 22 mai en défilant sur la rue Lafontaine de Rivière-du-Loup jusqu'au Carré Dubé en après-midi.

Un cortège de voitures décapotables, suivi d'un camion remorque transportant les joueurs sur une plateforme ont fait résonner le centre-ville, alors que tous ceux qui se tenaient sur les trottoirs ont par la suite convergé vers le haut de la rue Lafontaine à la fin de la parade.

Les résidents de Trois-Pistoles ont vu leur centre-ville paralysé en partie pour cinq mois, alors qu’ont débuté le mardi 24 mai les travaux de réfection d’aqueduc et d’égout sur les rues Jean-Rioux Sud et Notre-Dame-Est.

Pascal Ouellet, président de Les Transports Claude Perron Inc. et Transport Pascal Ouellet Inc. au Témiscouata, avait raison d’être fier le 26 mai alors qu’il a présenté son premier autobus scolaire 100% électrique.

Le vent va finalement tourner dans la MRC des Basques, alors que le gouvernement du Québec a donné son aval au projet de Parc éolien Nicolas-Riou S.E.C., ce vendredi 27 mai. Une annonce réalisée par le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Pierre Arcand et le ministre régional Jean D’Amour au Parc du Mont-Saint-Mathieu.

Info Dimanche est très fier de vous présenter rabaischocs.com, une nouvelle façon d’économiser facilement et efficacement chez vos marchands locaux préférés.

Rabaischocs.com est un site d’achat de certificats-cadeaux en ligne. Il vous permet, dès maintenant et en tout temps, de bénéficier de 20 à 50 % de rabais sur les produits d’une cinquantaine de marchands diversifiés de la grande région du Bas-Saint-Laurent. Une offre unique que vous ne retrouverez pas ailleurs !

Une jeune étudiante originaire de Pohénégamook, Coralie Morin, s’est grandement illustrée lors de la 25e Dictée P.G.L. qui s’est déroulée ce dimanche 29 mai à Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec. Elle a notamment remporté les grands honneurs de la catégorie francophone.

JUIN

Le tournoi de golf Info Dimanche présenté le 3 juin au Club de golf de Rivière-du-Loup a permis de remettre 12 000 $ à l’organisation des Albatros du Collège Notre-Dame évoluant dans la Ligue de développement Midget AAA du Québec.

Plus d'une centaine de golfeurs de Rivière-du-Loup et de la région ont pris part à cet évènement bénéfice convivial. Gabriel Slight et Elie Bérubé ont participé au tournoi, de même que de nombreux membres de l'équipe d'Info Dimanche.

Que feriez-vous avec 6500 livres, des livres que vous avez lus et relus, des livres qui ont enrichi votre vie, qui vous ont fait rire, pleurer et même voyager? Pour Michel Desjardins de Notre-Dame-du-Portage, la réponse est toute trouvée. Il les vendra au profit de la Société de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

En juin, un message de David Pelletier, de Rivière-Bleue, a été partagé par de nombreuses personnes sur Facebook. Il accusait l’un des propriétaires de la microbrasserie Le Secret des Dieux à Pohénégamook, Daniel Blier, d’avoir utilisé des informations du plan d’affaires de M. Pelletier sur un projet similaire. L’histoire a fait beaucoup parler cet été.

Une équipe de l’École de Technologie Supérieure de Montréal (ÉTS) dont font partie quatre Louperivois a remporté à la fin mai la prestigieuse National Student Steel Bridge Competition, disputée à Provo en Utah. Un exploit hors du commun jusque-là jamais réalisé par une université québécoise.

Les coupures du gouvernement du Québec ont eu des répercussions sur les festivités de la Fête nationale à Rivière-du-Loup. Les 23 et 24 juin prochains, il y a eu de la musique et de l’animation, mais pas de feux d’artifice.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent devra sabrer 20 M$ sur deux ans dans ses dépenses pour respecter l'équilibre budgétaire. La nouvelle a été confirmée le 15 juin lors de la séance régulière du conseil d’administration du CISSS qui a eu lieu à Saint-Pascal.

Ils sont deux parents, René et Johanne, et deux enfants, Brendon et Samuel-Shawn. Ensemble, ils forment une famille nommée Courage. Depuis 12 ans, ils font la guerre à la dystrophie musculaire de Duchenne.

L’impact de la réduction budgétaire de 20 M$ imposée au CISSS du Bas-Saint-Laurent sur les emplois dans la région est maintenant plus concret. Au KRTB, c’est 41 postes, dont 19 déjà vacants, qui seront abolis, a annoncé la direction le lundi 20 juin en point de presse.

«Le parc national du Lac-Témiscouata ajoute cette année 80 espaces d’hébergement, on double pratiquement notre capacité», a affirmé Denis Ouellet, directeur. Deux nouveaux secteurs s'ajoutent à l'offre, le camping Grands-Pins à Dégelis et celui du Grand-Lac-Touladi à Saint-Juste.

La direction de l’Auberge la clé des champs a procédé avec différents partenaires, à l’inauguration, le dimanche 18 juin dernier, du «Parc de loisirs caisse Desjardins de Saint-Cyprien». Situé dans le secteur nord de l’Auberge la clé des champs, ce parc comprend plusieurs équipements sportifs dont une piscine, un terrain de tennis, des aires de jeux, du mini-putt, des jeux d’eau et des places de détente. Des investissements de 75 000 $ ont été nécessaires.

La Ville de Rivière-du-Loup a abordé, en séance plénière du 20 avril, la question de la règlementation entourant les chiens de race pitbull. Rien n’est toutefois décidé, alors que le maire Gaétan Gamache compte attendre les conclusions d’une table de travail créé par l’Union des municipalités du Québec au début du mois.

Le député-ministre Jean D’Amour a fait l’annonce, ce mardi 28 juin, de l’attribution d’une aide financière de 334 303 $ à J. M. Bastille Transport inc. pour appuyer un projet novateur de démonstration en efficacité énergétique. L’entreprise a développé un système de gestion de la marche au ralenti des véhicules lourds.

Ce n’est déjà pas facile d’attirer des entreprises utilisatrices d’un port de mer à Cacouna. Cela l’est encore davantage parce qu’à chaque nouveau projet lié à la vocation première de ces infrastructures de transport, les groupes environnementaux s’intègrent immédiatement dans le débat afin de protéger le béluga.

Dès 2017, les municipalités des Basques devront verser des quotes-parts à Trois-Pistoles et Saint-Jean-de-Dieu pour l’utilisation des arénas Bertrand-Lepage et J.-C. Bélisle. Ceux-ci ont finalement été nommés en tant qu'infrastructures supralocales par la Commission municipale du Québec.