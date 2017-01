Rétrospective de l’actualité : janvier à avril

Voici un retour sur les moments marquants de l’actualité de l’année 2016 pour les mois de janvier à avril 2016.

JANVIER

Après 6 ans de travaux et d’attente, le Stade Premier Tech de Rivière-du-Loup a officiellement ouvert ses portes le 6 janvier. L’édifice a nécessité un investissement de 6 M$, montant qui est financé à parts égales par la Commission scolaire et la Ville de Rivière-du-Loup.

La mairesse de L’Isle-Verte, Ursule Thériault, souhaite que la municipalité n’ait pas de vert que le nom et travaille présentement sur un projet d’éco quartier, soit l’implantation de mini-maisons sur son territoire. Ce projet domiciliaire comporterait un important volet agricole dans sa planification et son élaboration. Des espaces privés et collectifs seraient réservés à la culture, l’aménagement paysager comestible, des jardins et des serres.

La communauté collégiale peut désormais bénéficier d’une toute nouvelle clinique de soins installée à même le département de soins infirmiers du Cégep de Rivière-du-Loup. L’ouverture a eu lieu le 18 janvier. Les services offerts par la clinique de soins sont des prélèvements sanguins, des examens de laboratoire, des injections, le retrait d’agrafes et de sutures, le contrôle de la glycémie, et le suivi et le dépistage d’hypertension.

«On veut travailler avec les gens de Saint-Épiphane pour trouver une solution pour leur église, mais le problème c’est l’argent», a mentionné Michel Lavoie, économe diocésain et responsable de toutes les Fabriques du diocèse de Rimouski. «La Fabrique a 6 500 $ dans ses coffres pour passer l’hiver, la paroisse n’a plus d’argent pour chauffer », a soutenu M. Lavoie. Selon lui, il faut 20 000 $ par année pour chauffer un tel bâtiment religieux. «En 2013, la Fabrique a fait un déficit de 11 613 $, de 3 642 $ en 2014 et de 13 000 $ en 2015, les revenus ne sont pas au rendez-vous», a-t-il renchéri.

Le Tribunal administratif du travail a rejeté les plaintes de l’ancien capitaine au Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup (SSIRDL), Moïse Mayer. La décision a été rendue le 22 janvier dans un rapport de 91 pages aux conclusions accablantes pour l’ex-officier du SSIRDL.

FÉVRIER

Catherine Côté, étudiante du programme Arts, lettres et communication du Cégep de Rimouski et originaire de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, a remporté au début du mois de février une bourse de 100 000$ de la Fondation Boursiers Loran pour son implication dans son milieu et ses résultats scolaires.

Une épidémie de tordeuses de bourgeons de l’épinette (TBE) se dirige lentement mais surement vers le Témiscouata, une région dont le couvert forestier productif représente plus de 87 % de sa superficie totale.

La Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) et l’Union des producteurs agricoles (UPA) dénoncent fortement le manque de sérieux, d'objectivité, d’analyse et de fondement économique du rapport Gagné sur l'avenir du sirop d'érable québécois.

Le projet de transformation de l’église Saint-François-Xavier, baptisé la NEF, s’est précisé lors de la rencontre citoyenne du mardi 23 février. L’édifice religieux serait appelé au cours des prochaines années à devenir un lieu culturel, moyennant un investissement d’environ 10 M$.

C’est une véritable chaine de générosité humaine, menée par des élèves de 4e secondaire de l’École secondaire de Rivière-du-Loup qui s’est organisée autour de la famille de Lisa-Marie Gamache, en attente d’une greffe de cœur. Ensemble, ils réussi à amasser un montant de 12 000$ pour sa famille, pendant la période des Fêtes.

Le chercheur de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec Dr. Jean Martin Beaulieu, âgé de 43 ans et originaire de Rivière-du-Loup, a reçu en octobre le prix Royal-Mach-Gaensslen accompagné d’une bourse de 100 000$ pour financer ses recherches. Le responsable de la Chaire de recherche canadienne en psychiatrie moléculaire et enseignant à l’Université Laval souhaite trouver une alternative au lithium, négatif pour la santé à long terme, afin de traiter la bipolarité, la schizophrénie et la dépression.

MARS

Trois entreprises ont fait parvenir leurs soumissions le 7 mars concernant la fourniture et l'installation de deux moteurs et transmissions neufs sur le traversier l'Héritage 1 de Trois-Pistoles. Le contrat accordé par la Compagnie de navigation des Basques se chiffre à 718 000$ et provient de l'entreprise Les Industries Rilec Inc. de Rimouski.

Fait rare, voire même exceptionnel le 10 mars, à la plus grande surprise de Claudie et de son père André Ouellet, une vache a donné naissance à des triplés à la ferme Claudie Ouellet 2005 de Saint-Arsène.

Si le projet Optilab du ministère est mené à terme, d’importantes coupures de technologues médicaux sont à prévoir dans les laboratoires des centres hospitaliers du KRTB, des analyses qui seraient dorénavant faites à Rimouski.

L’entreprise Premier Tech de Rivière-du-Loup a confirmé, ce mardi 29 mars, que les fonctions occupées par l’ex-ministre libéral Marc-Yvan Côté sur son conseil d’administration lui ont été retirées le 17 mars, date à laquelle il a été arrêté par l’Unité permanente anticorruption.

La municipalité de Cacouna fait partie des 16 zones industrialo-portuaires qui bénéficieront d’un investissement de 300 M$ sur cinq ans du gouvernement Couillard, a annoncé le ministre délégué aux Affaires maritimes, Jean D’Amour, le 3 mars à Québec.

Jean D’Amour a confirmé le 7 mars dans les bureaux de la MRC de Témiscouata que la région recevra cette année le même niveau d’investissement pour les travaux sylvicoles en forêt publique que l’année dernière, soit 16,5 M$ pour 2016-2017.

AVRIL

L’annonce de l’adoption d’un règlement modifiant le zonage permettant l’implantation d’un Bulk Barn, une chaine spécialisée dans le vrac, à l’ouest de la ville, le 11 avril par le conseil municipal de Rivière-du-Loup, a entrainé une véritable vague d’appuis à l’endroit du commerce Le Vrac, situé sur la rue Lafontaine.

Le début des travaux transformant la route 185 en autoroute entre Saint-Louis-du-Ha ! Ha! et Saint-Antonin est prévu en 2017. Si en juillet 2015, le député Jean D'Amour avançait l'année 2021 concernant la fin des travaux, il semblerait que 2025 soit un horizon plus réaliste pour la mise en service complète de ce nouveau tronçon.

Une cinquantaine de commerçants de Rivière-du-Loup se sont rassemblés à la séance du conseil du 25 avril afin de dénoncer l’adoption d’un projet de règlement visant à permettre la venue de commerces d’alimentation au détail en dézonant un secteur à l’ouest de la rue des Cerisiers.

Piloup, l’image des premiers Jeux du Québec 1971, revivra dans cinq ans à Rivière-du-Loup. Les dirigeants de Sports Québec ont officiellement annoncé, devant une centaine de jeunes étudiants et dignitaires de la région, que la ville sera l’hôte de la Finale des Jeux du Québec d’hiver 2021.

Philippe Noël, finissant au Baccalauréat international (BI) du Cégep de Rivière-du-Loup et diplômé du Collège Notre-Dame, fait partie des 2 037 étudiants admis à la prestigieuse Université Harvard.