Légère baisse du compte de taxes à Saint-Honoré

Le conseil municipal et le maire de la Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata sont fiers d’avoir pu maintenir les services municipaux tout en diminuant les taxes foncières.

Malgré l’augmentation de certains tarifs de services (ordures, police et fosses septiques), le compte de taxes moyen des propriétaires baissera en moyenne de 11,29 $ dans le village et de 8,30 $ en dehors du réseau d’égout. Pour les lots à bois et les chalets, le compte baissera en moyenne de plus de 12 $.

Pour une propriété dont l’évaluation moyenne est de 85 700 $, un citoyen du secteur Village avec travaux paiera en taxes un montant de 1 524 $. Pour le reste du secteur Village, ce sera 1 246 $ et les secteurs ruraux la somme de 993 $.

Les revenus et les dépenses ont diminué de 11,9 % et s’élèvent donc à 1 469 165 $. La Municipalité a baissé le taux de taxe foncière générale à 0,75 $ du 100 $, soit une baisse de 2,6%. «Une baisse que nous avons pu faire grâce aux revenus des éoliennes et malgré l’augmentation du cout de la vie, des salaires et la diminution de la péréquation», a expliqué le maire Richard F. Dubé.