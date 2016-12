Une hausse moyenne de 1,1% du compte de taxes à Témiscouata-sur-le-Lac

En séance spéciale tenue le 14 décembre dernier, les membres du conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac ont adopté à l’unanimité les prévisions budgétaires pour l’année 2017. Ce budget aura permis de limiter les dépenses pour permettre de présenter un compte de taxes moyen 2017 avec une variation pondérée de 1,1% par rapport à l’année 2016.

«D’entrée de jeu, il est important de se rappeler que les diminutions de revenus de transferts et des compensations de tenant lieu de taxes provenant des immeubles du gouvernement du Québec auront diminué de façon très significative au cours des sept dernières années, ce qui représente aujourd’hui une perte cumulée de revenus de 2 815 107 $», explique la Ville.

«Nous comprendrons que cet important manque à gagner aurait pu permettre certaines actions dont vous en auriez été les premiers à en bénéficier soit, une diminution de vos taxes foncières ou encore une offre plus étendue des services aux citoyens, et probablement des investissements additionnels à réaliser dans la programmation identifiant nos priorités relativement aux mises aux normes de nos équipements et infrastructures», a-t-on ajouté.

Voici donc le compte de taxes 2017 d’une résidence moyenne de 160 029 $ : desservie Notre-Dame-du-Lac 2 505 $, desservie Cabano 2 464 $, non desservie Notre-Dame-du-Lac 2 061 $ et non desservie Cabano 2 077 $. La différence entre les quartiers (desservis et non desservis) provient uniquement des dettes acquises avant le regroupement de 2010.