L’Industrielle Alliance s’engage en prévention du suicide

Le Centre prévention suicide du KRTB a reçu dernièrement un don de 1 000 $ de la part de l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. afin de l’aider à poursuivre sa mission en prévention du suicide auprès de la population du KRTB.

Mélanie Dumont, directrice générale et responsable des services communautaires au CPS du KRTB, mentionne que «tous les gestes comptent et font la différence. Cette somme nous permettra de poursuivre notre mission en prévention du suicide et ce en intervenant de différentes façons».

Samuel Lajoie, directeur d’agence – Agence de Rivière-du-Loup, ajoute : «notre objectif est de soutenir financièrement les causes visant à améliorer la qualité de vie des individus, ainsi que de favoriser le développement dans les secteurs de la santé, de l’éducation et des services sociaux. Par sa mission, le Centre prévention suicide du KRTB répondait donc à notre objectif.»

Si vous êtes inquiet pour l’un de vos proches ou pour vous-même, le Centre prévention suicide du KRTB peut vous aider au 418 862-9658 (lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h). De plus, vous pouvez recevoir également de l’aide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via la ligne d’intervention provinciale 1-866 APPELLE (277-3553).

Nous reconnaissons sur la photo, de gauche à droite : Nicolas Bax de Keating, directeur des ventes, Franco Leblond, directeur adjoint, Caroline Rioux, directrice des ventes, Mélanie Dumont, directrice générale et responsable des services communautaires du Centre prévention suicide du KRTB, Samuel Lajoie, directeur d’agence – Agence de Rivière-du-Loup, Réjean Bastille, directeur des ventes et Jeff Tremblay, directeur des ventes.