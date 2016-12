Pas d’augmentation de taxes à Cacouna

Le conseil municipal de Cacouna a fait un cadeau de Noël à ses citoyens, il n’y aura pas d’augmentation du compte de taxes municipales pour l’année 2017. Le budget de la Municipalité s’élève à 2 905 379 $, en hausse de 8%.

La taxe foncière générale demeure au taux de 0,765 du 100 $ d’évaluation. Celle de l’aqueduc varie de quelques cents. La taxe pour les égouts augmente de 17 $ mais celle de la cueillette des matières résiduelles, organiques et recyclage baisse de 17 $ pour donner un montant de 317 $ chargés pour ces trois services.

Les taxes rapportent à la Municipalité de Cacouna 1 920 040 $ sur des revenus de 2 905 379 $. Quant aux dépenses, elles s’établissent comme suit : administration générale 381 377 $, sécurité publique 340 588 $, transport 396 086 $, hygiène du milieu 353 181 $, santé et bienêtre 1 250 $, aménagement, urbanisme et développement 103 009 $, loisirs et culture 277 692 $, frais de financement 165 568 $, remboursement de la dette à long terme 472 100 $ et activités d’investissement 414 528 $.