Test du système Québec en alerte le 21 décembre

Le ministère de la Sécurité publique (MSP) tient à informer la population qu'un test du système Québec En Alerte sera effectué le 21 décembre, à 9 h 55.

Un message d'essai, précisant qu'il ne s'agit pas d'une catastrophe réelle et qu'il n'y a pas de danger pour la santé ou la sécurité des citoyens, sera diffusé à la grandeur du Québec par l'entremise de la radio, de la télévision, du site Internet du MSP et de son compte Twitter.

Lors du dernier test du système Québec En Alerte, réalisé le 12 octobre 2016, le MSP a pu constater une amélioration notable de la distribution par les radiodiffuseurs et les compagnies de télécommunications. D'un commun accord, le MSP et les radiodiffuseurs ont décidé d'effectuer un nouveau test, et ce, dans un souci d'amélioration constante du spectre de distribution de l'alerte au public.

Rappelons que la diffusion d'un message d'alerte est une responsabilité partagée entre le MSP et l'ensemble des radiodiffuseurs et des compagnies de télécommunication. Ces derniers ont l'obligation, en vertu d'une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, d'être connectés au système d'alerte et de distribuer automatiquement sur leurs ondes les messages d'alerte à la population, interrompant par le fait même la programmation en cours. Le MSP a, pour sa part, la responsabilité de procéder à des tests annuellement afin de s'assurer du bon fonctionnement du système.