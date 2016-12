Saint-Pascal obtient son 4e fleuron

C’est avec une grande fierté que la Ville de Saint-Pascal s’est vu remettre son 4e fleuron lors du 11e dévoilement de la Corporation des Fleurons du Québec se déroulant le 1er décembre dernier au Musée national des beaux-arts du Québec.

Chaque année, les élus et responsables horticoles municipaux des quatre coins du Québec sont attendus au dévoilement pour célébrer leurs efforts d’embellissement et de verdissement dans une ambiance festive. Le maire de Saint-Pascal, Rénald Bernier, était sur place pour recevoir cette distinction tant attendue. «C’est avec grand plaisir que j’ai reçu l’attestation des Fleurons du Québec 2016-2019 au nom de toute l’équipe qui a travaillé à l’embellissement de nos espaces au cours de l’été. On ne peut passer sous silence les efforts déployés par nos citoyens et nos commerçants qui ont hautement contribué à cette réussite. Ce 4e fleuron est le fruit du travail de toute une communauté qui a œuvré ensemble vers un même objectif».

La Ville de Saint-Pascal fait maintenant partie des neuf municipalités du Bas-Saint-Laurent à avoir atteint la cote de quatre fleurons qui signifie un embellissement horticole remarquable dans la majorité des domaines. Cette classification, qui encourage les efforts d’embellissement horticole durable des municipalités québécoises sur une échelle de 1 à 5, est valide pour une période de trois ans. Il va sans dire que Saint-Pascal maintiendra ses efforts au cours de ces prochaines années.