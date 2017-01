Un centre-ville animé avec le Concours intercollégial de Sculpture sur neige

C’est du 3 au 5 février 2017 que se déroulera le 22e Concours intercollégial de Sculpture sur neige au centre-ville de Rivière-du-Loup sous le thème «Voyage».

Cette année, ce sont 15 équipes, en provenance de 11 institutions collégiales de partout au Québec et composées d’étudiants de différents programmes d’études, majoritairement en Arts, qui participeront à l’événement. Deux des équipes sont formées d’étudiants du département des arts du Cégep de Rivière-du-Loup. Plus de 60 personnes, élèves et accompagnateurs, séjourneront à Rivière-du-Loup spécialement pour cette occasion.

Comme chaque année, les équipes participantes disposent respectivement de 50 heures pour réaliser leur projet. Aucun ajout de neige n’est permis et les artistes doivent procéder à partir du bloc de 500 pieds cubes de neige.

Le jury est composé de deux professionnels du domaine des arts visuels et de Karelle Bélanger, propriétaire de Voyage Ciel D’Azur, afin d’apporter une valeur ajoutée au sein du jury et d’exploiter davantage le thème «Voyage».

Quatre bourses représentant un total de 2 000 $ sont à l’enjeu : un premier prix de 1 000 $, les deuxième et troisième prix de 500 $ et 350 $ en plus d’un prix de participation de 150 $. Les lauréats seront dévoilés le dimanche 5 février lors d’un brunch qui se tiendra à la Maison de la culture.

GLISSADE URBAINE

La rue Lafontaine vibrera au rythme de l’hiver avec une programmation d’activités pour toute la famille. En effet, à la suite du succès de la première édition de la glissade urbaine, celle-ci sera de retour, le dimanche 5 février 2017 entre 10 h et 15 h, où jeunes et moins jeunes sont invités à venir profiter de cette gigantesque glissade, dont le départ se situera face au Café l’Innocent.

L’ORGANISATION

Le comité organisateur est composé des personnes suivantes : Dany Dupuis (Espace centre-ville); Mélanie Blier (Tourisme Rivière-du-Loup); Amélie Martineau (Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup); Vincent Bérubé (Auberge internationale de Rivière-du-Loup); Alexandra Cloutier et Benoit Ouellet (Ville de Rivière-du-Loup); Karine Raymond-Marcotte, François Maltais et Youri Blanchet (Service des affaires étudiantes et Département des arts du Cégep de Rivière-du-Loup).