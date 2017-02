Chantois à la Fête de la Neige de Rivière-Bleue

Les 3, 4 et 5 février 2017, Rivière-Bleue vous invite à prendre part à une foule d’activités hivernales dans le cadre de la 10e édition de la Fête de la Neige. Une occasion en or pour profiter des joies de l’hiver en familles.

C’est également dans ce même esprit festif que les jeunes familles sont invitées au spectacle «C’est ma fête» du Clown Chantois le samedi 4 février dès 13 h 30 au Complexe sportif Rosaire-Bélanger. Ce spectacle souligne les 20 ans de carrière de Chantois. Cet auteur, compositeur et interprète se donne comme mission de propager le bonheur et la joie de vivre aux enfants avec sa musique et ses chansons.

L’admission est au cout de 5 $ par personne. Un forfait familial (2 adultes et 2 enfants) est aussi disponible au cout de 15 $. On ajoute 2 $ par enfant supplémentaire. L’admission est gratuite pour les enfants de 2 ans et moins. Les billets seront en vente, à compter du 7 décembre, au bureau municipal de Rivière-Bleue ainsi qu’au Complexe sportif Rosaire Bélanger, au dépanneur Jacques Lamonde de Pohénégamook (quartier Estcourt), chez Alimentation J.P. Labonté et fils de Pohénégamook (quartier Sully), à l’épicerie Bonichoix de Pohénégamook (quartier St-Éleuthère) et à l’épicerie Francis Beaulieu de Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano).