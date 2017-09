Julie Migneault, graphiste, est à l'emploi d'Info Dimanche depuis 5 ans.

Ce que vous inspire Info Dimanche :

Une entreprise diversifiée, car elle produit beaucoup plus que le montage du journal Info Dimanche, mais aussi des projets commerciaux et des publicités web. Une équipe en qui on peut faire confiance pour confier ses projets. On se sent comme une famille, on s'entraide, peu importe les difficultés que l’on peut rencontrer.

Mes intérêts et passions dans la vie :

Cuisine, marche, nature, du temps en famille, musique