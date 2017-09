Caroline Levasseur, propriétaire, est en relation avec Info Dimanche depuis 10 ans

Ce que vous inspire Info Dimanche :

Il y a 25 ans j’étais camelot des Distributions F. Levasseur et je me vois encore le 16 aout 1992 débuter mon parcours avec dans une main les sacs et dans l’autre le Journal Info Dimanche car nous devions le distribuer à part; il était long et combien différent! Alors dès son début, Info Dimanche était pour moi très original, exclusif et vraiment bien distribué! Depuis, je le vois davantage comme un extraordinaire promoteur et défenseur de notre belle région et de son commerce local.

Mes intérêts et passions dans la vie :

Même si je n’ai malheureusement pas d’enfant ma famille demeure le centre de mon univers, incluant évidemment ma belle Addie (chien) !