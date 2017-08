Mélanie Émond, graphiste coordonnatrice, est à l'emploi d'Info Dimanche depuis 16 ans.

Ce que vous inspire Info Dimanche :

L'unité d'Info Dimanche pour moi se défini par son équipe unique. Elle se compose d'hommes et de femmes aux aptitudes différentes et qui pourtant, en travaillant ensemble, forme un tout. C'est la créativité de chacun qui donne ses couleurs à l'entreprise, qui permet de la faire avancer et qui rend le travail si agréable chaque jour.

Mes intérêts et passions dans la vie :

La famille, les amis, les arts, les percussions africaines.