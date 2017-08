Marie-Eve Dubé, secrétaire aux ventes, est à l'emploi d'Info Dimanche depuis 7 ans.

Ce que vous inspire Info Dimanche :

Info Dimanche, c'est une équipe de gens passionnés et chevronnés qui ont à coeur la qualité de leur travail; tant au niveau journalistique, au niveau de la production graphique qu'au niveau de la conception publicitaire afin de bien répondre à tous vos besoins. Info Dimanche est présente avec vous, en tout temps, grâce à ses multiples plateformes: papier, web, mobile. Je suis fière de faire partie de cette grande famille.

Mes intérêts et passions dans la vie :

Comme plusieurs d'entre nous, j'ai plusieurs passions et intérêts. Pour n'en nommer que quelques-uns, disons que j'apprécie beaucoup tout ce qui touche le domaine artistique (musique, peinture, danse, cinéma, etc.). J'aime également beaucoup les activités sportives, par exemple le vélo, la natation, la course, l'entraînement physique et la randonnée pédestre. J'aime bien le camping, lire un bon roman, passer du temps avec des amis, faire de la raquette... la liste des choses que j'aime est tellement grande que je devrais écrire un roman!