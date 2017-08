François Drouin, directeur de l'information, est à l'emploi d'Info Dimanche depuis 11 ans.

Ce que vous inspire Info Dimanche :

La proximité avec nos lecteurs et clients, mais aussi ce sentiment de fraternité entre employés, cet esprit de famille, la camaraderie, et l’ambiance de travail unique qui règne chez Info Dimanche. L’intégrité avec laquelle nous abordons chacun de nos dossiers, chacun de nos reportages, m’est aussi essentielle.

Mes intérêts et passions dans la vie :

La pêche est de loin ma plus grande passion, les voyages (me dépayser), la randonnée en montagne, le camping, la photographie de rues, la littérature, l’écriture (poésie), la bouffe et surtout, surtout, la famille.

Je suis aussi un incorrigible «newsophile», je dévore l'information, qu'elle soit locale ou internationale.

