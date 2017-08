Guy Bouchard, conseiller en solutions médias, est à l’emploi d’Info Dimanche depuis 25 ans

Ce que vous inspire Info Dimanche :

Info Dimanche a d’abord été pour moi l’occasion de relever un nouveau défi en 1992; une occasion unique de rencontrer des gens d’affaires dynamiques et de côtoyer une équipe de travailleurs acharnés à donner le meilleur d’eux-mêmes et ce, depuis 25 ans.

Mes intérêts et passions dans la vie :

Ma priorité et celle de mon épouse Marie, c’est notre famille. Ceux qui me connaissent savent que j’ai appris, avec le temps, à apprivoiser les saisons en profitant du plein air, en pratiquant le ski, la pêche, le camping et la chasse. Ah oui, et j’oubliais; quoi de mieux que de déguster un bon repas accompagné d’un bon rouge, entouré de notre famille et de nos amis. Merci, la vie!