Marie Blanchet, graphiste, est à l’emploi d’Info Dimanche depuis 1 an

Ce que vous inspire Info Dimanche :

Info Dimanche c'est pour moi l'opportunité de travailler dans le domaine qui me passionne, le graphisme. C'est une équipe qui travaille ensemble pour atteindre ses buts.

C'est une opportunité de travailler sur de beaux projets dans ma communauté.

Mes intérêts et passions dans la vie :

J'ai toujours dit: le graphisme c'est ma femme, et la bd c'est ma maîtresse. C'est pour ça que j'ai fait un bac en graphisme avec mineure en bd, et c'est pour ça que je dessine ma propre webcomic dans mes temps libres. Je suis aussi une écrivaine, et mon premier roman fantastique sera publié en décembre (très bientôt!). J'aime la science-fiction et le fantastique, j'aime lire et écrire, j'aime dessiner, j'aime les étoiles. Je veux qu'il y ait toujours de la magie dans ma vie.